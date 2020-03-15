69-летняя Надежда Бабкина переборщила с фотошопом и подверглась критике в Сети

«Ну и фотка! Напугалась прям», «Мдаа, отфотошопили по полной программе. Совсем не узнать», «Я безумно Вас люблю! Но зачем такое фото. Вы прекрасны такой, какая есть», «Не надо желаемое выдавать за действительное. Это перебор!», «Зачем столько фильтров, но не 18 лет Вам!», «Зачем такое фото, видно, что фотошоп! Красивая женщина может позволить себе не использовать его. Не модно это, кстати», - возмутились интернет-пользователи.

Так, на своей странице в соцсети Instagram 69-летняя Бабкина опубликовала афишу предстоящего концерта. Однако вместо комплиментов певица нарвалась на критику.Многие подписчики упрекнули Надежду Георгиевну за то, что она явно переборщила с фильтрами и фотошопом при том, что артистка и так хорошо выглядит для своего возраста.Впрочем, некоторые российские звезды намеренно отказываются от ретуши. Так, недавно 39-летняя ведущая Маша Малиновская опубликовала откровенную фотографию, на которой она показала себя без прикрас.