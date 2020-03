69-летняя Надежда Бабкина переборщила с фотошопом и подверглась критике в Сети

View this post on Instagram

Дорогие мои, хочу пригласить вас на свой Юбилейный концерт 18 марта в театр «Русская песня»! Порадуем вас неожиданными дуэтами с моими друзьями и исполним лучшие за 45 лет хиты с «Русской песней». До встречи! Ваша Надежда Бабкина! #НадеждаБабкина #НароднаЯМоднаЯ