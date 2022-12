Здоровье печени могут улучшить пять «суперпродуктов»

Эксперты журнала Eat This, Not That! Напомнили, что печень является органом, ответственным за осуществление нескольких сотен важных для поддержания жизни функций. Поддержание хорошего здоровья печени может обеспечить человеку общее крепкое здоровье, защиту от лишнего веса, рака. Специалисты посоветовали с этой целью включать в рацион так называемые «суперпродукты», отличающиеся очень высокой концентрацией полезных веществ, антиоксидантов, обладающие мощным оздоровительным потенциалом.Данные крупы богаты пищевыми волокнами, которые стимулируют рост полезных кишечных бактерий, помогая тем самым формировать здоровый микробиом пищеварительного тракта. Также благодаря пищевым волокнам печень становится лучше защищена от ожирения. Если печень уже жирная, волокна способствуют профилактике ее воспаления.Употребление разнообразной капусты стимулирует процессы естественного очищения от токсинов. Таким образом, этот «суперпродукт» облегчает нагрузку на печень, которая постоянно занята фильтрацией крови от потенциально токсичных компонентов.Прежде всего, это масла, богатые ненасыщенными омега-3 жирными кислотами. Под их влиянием на организм происходит выработка «хорошего» холестерина – уничтожителя «плохого». В результате улучшается защита печени от развития жировой болезни.Этот «суперпродукт» содержит витамины и микроэлементы, благодаря которым укрепляется здоровье печени.Для поддержания полноценной работы печени специалисты советуют пить достаточно чистой воды. Также хорошо известно позитивное действие на орган кофе. Чай уместен тоже, но его количество должно контролироваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зеленый чай может быть вреден для печени.

