Необычный симптом в глазах сигналит о серьезных проблемах для сердца

«Когда роговичная дуга возникает у молодых людей, чаще всего речь идет о повышенном уровне холестерина, в том числе о семейной гиперлипидемии. Наличие такого наследственного заболевания связано с повышенным риском сердечных проблем», - отмечает Клиника Мэйо.

Многие считают, что глаза — зеркало души. Однако врачи назвали бы их зеркалом здоровья. Эксперты отмечают, что одно необычное изменение глаз сигнализирует о проблемах с сердцем. Речь идет о небольшом кольце вокруг радужки, которое имеет серый, белый или синеватый оттенок.Это состояние называется роговичное дуга. По сути это липидные отложения на периферии роговицы. Они формируются на фоне нарушений липидного метаболизма. Чаще всего роговичная дуга встречается у людей после 50 лет. Однако может возникнуть и у молодежи.Хотя в большинстве случаев этот симптом не связан со здоровьем сердца, некоторые дуги могут вызываться повышением уровня холестерина. Это в свою очередь является фактором риска сердечного приступа, инсульта, образования тромбов, заболеваний периферических артерий и т. д.Исследование, опубликованное в Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences, показало, что роговичная дуга часто встречается у людей старше 40 лет. Исследователи определили, что из 500 испытуемых старше этого возраста у 45 процентов были обнаружены признаки поражения глаз. Американская академия офтальмологии отмечает, что у мужчин, по сравнению с женщинами, больше шансов столкнуться с этим состоянием. Хотя у многих людей роговичная дуга развивается как нормальная часть старения, эксперты отмечают, что она может быть следствием и патологии.Ранее специалисты рассказали, как снизить холестерин всего за один месяц