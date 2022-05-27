Болезни сердца: 3 продукта, которые вы должны сократить, чтобы избежать инфаркта

Одышка после активности или в состоянии покоя

Чувство усталости большую часть времени

Нахождение упражнений утомительным

Опухшие лодыжки и ноги

"Три ингредиента, которые, как известно, способствуют жировым отложениям вдоль стенок кровеносных сосудов, — это насыщенные жиры, соль или сахар. Таким образом, если у вас уже есть сердечные заболевания, лучше всего ограничить такие продукты", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.

Насыщенные жиры и сахар

Сливочное масло, топленое масло, жир, сало, кокосовое масло и пальмовое масло

Торты

Печенье

Жирные куски мяса

Колбасные изделия

Бекон

Вяленое мясо, такое как салями, чоризо и панчетта

Сыр

Выпечка, такая как пироги, пироги с заварным кремом, рулеты и круассаны

Сливки, крем-фреш и сметана

Мороженое

Кокосовое молоко и кокосовый крем

молочные коктейли

Шоколад и шоколадные спреды

Соль