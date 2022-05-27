Болезни сердца: 3 продукта, которые вы должны сократить, чтобы избежать инфаркта
Когда кровеносные сосуды сужаются из-за жировых отложений, насыщенная кислородом кровь с трудом достигает сердечной мышцы. Таким образом, если кровоснабжение прекращается из-за закупорки кровеносного сосуда, сердечная мышца испытывает кислородное голодание, и клетки сердца начинают умирать - это сердечный приступ.
В настоящее время, по крайней мере, семь из 10 человек, перенесших сердечный приступ, выживают, но могут возникнуть длительные повреждения. Поврежденное сердце не может должным образом перекачивать кровь по телу.
Это известно как сердечная недостаточность, хотя она неизлечима, симптомы сердечной недостаточности можно контролировать.
Симптомы сердечной недостаточности:
- Одышка после активности или в состоянии покоя
- Чувство усталости большую часть времени
- Нахождение упражнений утомительным
- Опухшие лодыжки и ноги
Как снизить риск сердечной недостаточности
"Три ингредиента, которые, как известно, способствуют жировым отложениям вдоль стенок кровеносных сосудов, — это насыщенные жиры, соль или сахар. Таким образом, если у вас уже есть сердечные заболевания, лучше всего ограничить такие продукты", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.
Насыщенные жиры и сахар
Насыщенные жиры и много сахара можно найти в:
- Сливочное масло, топленое масло, жир, сало, кокосовое масло и пальмовое масло
- Торты
- Печенье
- Жирные куски мяса
- Колбасные изделия
- Бекон
- Вяленое мясо, такое как салями, чоризо и панчетта
- Сыр
- Выпечка, такая как пироги, пироги с заварным кремом, рулеты и круассаны
- Сливки, крем-фреш и сметана
- Мороженое
- Кокосовое молоко и кокосовый крем
- молочные коктейли
- Шоколад и шоколадные спреды
Соль
Чтобы наслаждаться диетой с низким содержанием соли, нужно осознавать опасность добавления соли, например, в чипсы. Соль может повышать кровяное давление, что еще больше повреждает кровеносные сосуды и увеличивает риск опасного для жизни инсульта.
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