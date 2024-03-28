Диетолог: куриные яйца защищают глаза от вредного для зрения синего света

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женщина

Вещества, которые содержатся в куриных яйцах, помогут сохранить зрение. Он защищают глаза от воздействия синего света, излучаемого гаджетами. 

Об этом рассказала диетолог Мара Макстей изданию Eat This, Not That!. По ее словам, все дело в уникальных веществах, содержащихся в яйцах. Речь идет о лютеине и зеаксантине. Они защищают глаза от синего цвета.

Лютеин может помочь улучшить зрение и защитить от возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна. Вместе с зеаксантином он поглощает избыточную энергию фотонов и уничтожает свободные радикалы.

В каких еще продуктах много лютеина?
  • Зеленые листовые овощи: Шпинат, капуста, брокколи.
  • Желтые и оранжевые фрукты и овощи: морковь, тыква, сладкий перец и манго.
  • Кукуруза также является хорошим источником лютеина.
  • Морская капуста.

Еще в яйцах есть холин. Он важен для правильной работы мозга, улучшения памяти и даже настроения.

Яйца очень питательны, в них много белка и более десятка различных витаминов и микроэлементов.

Длительное и интенсивное воздействие света от гаджетов, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры, может иметь негативные последствия для глаз:

Усталость. Длительное время, проведенное за экраном, вызывает усталость глаз, сухость, раздражение и чувство напряжения.

Электронные устройства излучают синий свет, который может подавлять выработку мелатонина, гормона сна. Это приводит к бессоннице.

Риск развития дегенеративных заболеваний глаз. Длительное воздействие света от гаджетов увеличивает риск развития дегенеративных заболеваний глаз, таких как катаракта и возрастная макулярная дегенерация.

Что нужно делать:

  • Ограничьте время, проводимое за экраном.
  • Поставьте фильтр синего света на устройствах или используйте специальные очки.
  • Регулярно делайте перерывы и упражнения для глаз.
  • Поддерживайте оптимальное освещение.
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