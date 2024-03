Диетолог: куриные яйца защищают глаза от вредного для зрения синего света

Зеленые листовые овощи: Шпинат, капуста, брокколи.

Желтые и оранжевые фрукты и овощи: морковь, тыква, сладкий перец и манго.

Кукуруза также является хорошим источником лютеина.

Морская капуста.

Ограничьте время, проводимое за экраном.

Поставьте фильтр синего света на устройствах или используйте специальные очки.

Регулярно делайте перерывы и упражнения для глаз.

Поддерживайте оптимальное освещение.

Об этом рассказала диетолог Мара Макстей изданию Eat This, Not That!. По ее словам, все дело в уникальных веществах, содержащихся в яйцах. Речь идет о лютеине и зеаксантине. Они защищают глаза от синего цвета.Лютеин может помочь улучшить зрение и защитить от возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна. Вместе с зеаксантином он поглощает избыточную энергию фотонов и уничтожает свободные радикалы.Еще в яйцах есть холин. Он важен для правильной работы мозга, улучшения памяти и даже настроения.Яйца очень питательны, в них много белка и более десятка различных витаминов и микроэлементов.Длительное и интенсивное воздействие света от гаджетов, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры, может иметь негативные последствия для глаз:Усталость. Длительное время, проведенное за экраном, вызывает усталость глаз, сухость, раздражение и чувство напряжения.Электронные устройства излучают синий свет, который может подавлять выработку мелатонина, гормона сна. Это приводит к бессоннице.Риск развития дегенеративных заболеваний глаз. Длительное воздействие света от гаджетов увеличивает риск развития дегенеративных заболеваний глаз, таких как катаракта и возрастная макулярная дегенерация.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.