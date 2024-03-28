Диетолог: куриные яйца защищают глаза от вредного для зрения синего света
Вещества, которые содержатся в куриных яйцах, помогут сохранить зрение. Он защищают глаза от воздействия синего света, излучаемого гаджетами.
Об этом рассказала диетолог Мара Макстей изданию Eat This, Not That!. По ее словам, все дело в уникальных веществах, содержащихся в яйцах. Речь идет о лютеине и зеаксантине. Они защищают глаза от синего цвета.
Лютеин может помочь улучшить зрение и защитить от возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна. Вместе с зеаксантином он поглощает избыточную энергию фотонов и уничтожает свободные радикалы.
В каких еще продуктах много лютеина?
- Зеленые листовые овощи: Шпинат, капуста, брокколи.
- Желтые и оранжевые фрукты и овощи: морковь, тыква, сладкий перец и манго.
- Кукуруза также является хорошим источником лютеина.
- Морская капуста.
Еще в яйцах есть холин. Он важен для правильной работы мозга, улучшения памяти и даже настроения.
Яйца очень питательны, в них много белка и более десятка различных витаминов и микроэлементов.
Длительное и интенсивное воздействие света от гаджетов, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры, может иметь негативные последствия для глаз:
Усталость. Длительное время, проведенное за экраном, вызывает усталость глаз, сухость, раздражение и чувство напряжения.
Электронные устройства излучают синий свет, который может подавлять выработку мелатонина, гормона сна. Это приводит к бессоннице.
Риск развития дегенеративных заболеваний глаз. Длительное воздействие света от гаджетов увеличивает риск развития дегенеративных заболеваний глаз, таких как катаракта и возрастная макулярная дегенерация.
Что нужно делать:
- Ограничьте время, проводимое за экраном.
- Поставьте фильтр синего света на устройствах или используйте специальные очки.
- Регулярно делайте перерывы и упражнения для глаз.
- Поддерживайте оптимальное освещение.
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий