Врач Захарова: тахикардия может быть симптомом "скрытой пневмонии"
Зима – это время, когда болезни быстро распространяются среди населения. В этом году исследователи предупреждают о новой болезни, на которую следует обратить внимание.
Болезни, которые мы чаще всего ассоциируем с зимой, — это простуда и грипп. Эти сезонные болезни распространены в это время года, и кашель или простуда почти всегда являются традицией. Однако, хотя большинство кашля и простуды лечатся в течение недели, некоторые из них могут привести к более серьезным осложнениям и даже к госпитализации. Это включает состояние, которое называют «скрытой пневмонией».
Пневмония — это состояние, при котором ткани одного или обоих легких опухают. Это часто вызвано бактериальной инфекцией. Причина, по которой пневмонию иногда называют скрытой пневмонией, заключается в том, что она часто остается незамеченной.
"Последствия могут быть разрушительными, а симптомы невероятно неприятными. Одним из симптомов является тахикардия. Тахикардия, также известная как учащенное сердцебиение, является одним из основных симптомов пневмонии, на который следует обратить внимание", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Однако одной только тахикардии недостаточно для диагностики пневмонии.
Захарова перечислила другие симптомы заболевания:
• Сухой и/или мокротный кашель
• Учащенное дыхание
• Одышка
• Боль в груди
• Лихорадка
• Потливость и озноб
• Потеря аппетита
• Кашель с кровью
• Головные боли
• Усталость
• Тошнота и рвота
• Свистящее дыхание
• Мышечная боль
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