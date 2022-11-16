Врач Захарова: тахикардия может быть симптомом "скрытой пневмонии"

"Последствия могут быть разрушительными, а симптомы невероятно неприятными. Одним из симптомов является тахикардия. Тахикардия, также известная как учащенное сердцебиение, является одним из основных симптомов пневмонии, на который следует обратить внимание", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Болезни, которые мы чаще всего ассоциируем с зимой, — это простуда и грипп. Эти сезонные болезни распространены в это время года, и кашель или простуда почти всегда являются традицией. Однако, хотя большинство кашля и простуды лечатся в течение недели, некоторые из них могут привести к более серьезным осложнениям и даже к госпитализации. Это включает состояние, которое называют «скрытой пневмонией».Пневмония — это состояние, при котором ткани одного или обоих легких опухают. Это часто вызвано бактериальной инфекцией. Причина, по которой пневмонию иногда называют скрытой пневмонией, заключается в том, что она часто остается незамеченной.Однако одной только тахикардии недостаточно для диагностики пневмонии.• Сухой и/или мокротный кашель• Учащенное дыхание• Одышка• Боль в груди• Лихорадка• Потливость и озноб• Потеря аппетита• Кашель с кровью• Головные боли• Усталость• Тошнота и рвота• Свистящее дыхание• Мышечная больРанее МедикФорум писал о лечении диабета 2 типа.

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