Врач Захарова назвала лучшее упражнение для снижения высокого кровяного давления

"Сравнивая эффективность различных форм физической активности для снижения артериального давления, ученые обнаружили, что изометрические упражнения почти в два раза эффективнее упражнений, рекомендованных правительством. Изометрические упражнения (например, планки и приседания у стены) включают в работу мышцы без движения", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.







Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, часто называют «невидимым убийцей», потому что оно повышает риск сердечных заболеваний без явных предупредительных признаков.Врач назвала наиболее «эффективные» упражнения для снижения высоких показателей, что подтверждено исследованиями. Из всех видов физической активности наиболее эффективными оказались изометрические упражнения.Тем не менее, врач также рекомендует взрослым выполнять не менее 150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности, таких как езда на велосипеде или быстрая ходьба, каждую неделю, наряду с диетой и другими изменениями образа жизни для снижения артериального давления.Изометрические упражнения заставляет мышцу сокращаться, но не меняет ее длину. Это статическое сокращение может сдавливать сосуды, снабжающие кровью работающие мышцы, что снижает приток крови к мышце во время упражнения и, следовательно, снабжение мышцы кислородом.Ранее МедикФорум писал о скрытой соли в сладостях.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.